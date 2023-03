Fagioli, tesoro Juve e Italia: con l'U21 in vista Europeo

Prima in Serie A per minuti giocati dai calciatori nati dal 2000 in poi ed usciti dal settore giovanile (già il doppio rispetto all'intera stagione passata), la Juventus mette i suoi gioielli in vetrina anche durante la sosta nazionali: tra i giocatori icona del progetto incentrato sull'incremento del DNA bianconero connesso alla riduzione dei costi, spicca Nicolò Fagioli.

La Juve se lo gode, Fagioli punta l'Europeo Under 21 Insieme agli altri bianconeri Miretti e Rovella, Fagioli è proiettato in ottica azzurra ai prossimi Europei Under 21, in programma in Romania e Georgia a Cluj-Napoca, Bucarest, Batumi, Kutaisi e Tbilisi dal 21 giugno all'8 luglio 2023. E intanto il talento bianconero continua a crescere sotto Allegri, che ne ha fatto praticamente un titolare tra bastoni di panchine e carote di grandi match, come l'andata e il ritorno con l'Inter e la pedata sul 'culotto' che è diventata virale.

Quanto cresce Fagioli: sta nascendo una stella Il ventiduenne centrocampista piacentino quest'anno è stato mandato in campo 26 volte tra Serie A (10 volte titolare, 2 gol e 4 assist), Champions League, Europa League e Coppa Italia. Reduce dall'ottima prestazione al "Meazza" contro l'Inter, Fagioli è stato incoronato con Ricci dal ct Nicolato nel corso della conferenza stampa tenuta dopo le convocazioni e in vista delle amichevoli con Serbia (venerdì 24 marzo, ore 21) e Ucraina (27 marzo, ore 20): "Stanno facendo bene con i rispettivi club e hanno le qualità giuste per darci una mano". Progressi che gli son valsi l'ingresso nella top undici transfermarkt dei calciatori che a marzo 2023 hanno fatto registare un più significativo aumento del loro valore di mercato: una crescita di 12 milioni di euro e un balzo in avanti da 8 a 20 milioni.

