Nicolato incorona Fagioli e Ricci: la parole del ct dell'Italia Under 21

L' Italia U21 si è radunata per preparare la doppia sfida amichevole contro Serbia e Ucraina del 24 e 27 marzo. Il Ct Nicolato ha dovuto cambiare in corsa alcuni convocati visto gli infortuni di Cambiaso e Coppola , compreso Fabio Miretti , oltre alla chiamata in Nazionale maggiore di Carnesecchi . Tra le novità figura Zappelli , centrocampista oriundo che il tecnico vuole valuare in questo doppio impegno. Dopo la prima giornata di raduno degli azzurrini ha parlato Nicolato , che ha elogiato alcuni dei giovani che si sono messi in mostra in Serie A come Fagioli, Ricci e Baldanzi .

Italia U21, le parole di Nicolato

Paolo Nicolato ha parlato ed elogiato alcuni dei singoli presenti nel raduno: "Fagioli e Ricci? Stano facendo bene con i rispettivi club e hanno le qualità giuste per darci una mano. Baldanzi è un giocatore di talento e vede cose che gli altri non vedono. Mi piace perché è dentro la partita, ha uno spirito combattivo, talento e qualità. Per il campionato che sta giocando nell'Empoli merita di avere una chance".

Poi sui prossimi impegni: "Avremmo voluto preparare meglio queste due partite ma anche in questo caso, come già accaduto durante la stagione, abbiamo molte assenze per infortunio. Dobbiamo però cercare di ottimizzare al meglio questa situazione, anche per provare altri ragazzi. Sarebbe stato più logico e opportuno provare una squadra che ci proiettasse verso l'Europeo, ma non dobbiamo spaventarci e sapere che avremo una squadra che si formerà all'ultimo. Ma magari da queste difficoltà possono nascere occasioni. Dal punto di vista del futuro e del prossimo biennio non può che essere un buon segnale avere tanti giovani in rosa. La mia intenzione, per queste due partite, è quella di far giocare tutti, anche in virtù delle caratteristiche delle avversarie. La Serbia è una squadra molto giovane, e anche in funzione di questo farò delle scelte; contro l'Ucraina, invece, proporremo una squadra più esperta. Dobbiamo alzare il ritmo anche in vista della fase finale".