Miretti non salta solo Inter-Juve: le ultime novità sul talento bianconero

TORINO - Salta Inter-Juve, salterà gli impegni dell'Under 21 che nel corso della sosta giocherà due amichevoli: il 24 marzo contro i pari età della Serbia in trasferta, il 27 in casa con l'Ucraina. Fabio Miretti, alle prese con un guaio all'adduttore seguito all'indurimento muscolare che l'ha costretto a guardare il match di Friburgo dalla panchina bianconera, non tornerà dunque in campo con la maglia degli azzurrini e i suoi ultimi trascorsi in campo risalgono alla sera del 12 marzo quando la Juventus strappò con fatica i tre punti alla Sampdoria. Nulla di particolarmente grave, anzi in fondo quella del ct Paolo Nicolato è una decisione probabilmente attesa. Se non ci saranno complicazioni, il talento juventino dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in tempo per Juventus-Verona del 1° aprile.