Italia Under 21, 2-0 alla Serbia: Mulattieri doppietta show

Penultimo test pre Europeo per l'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato. A Backa Topola gli azzurrini hanno sfidato la Serbia. L'Italia, senza Fagioli out per un problema fisico, domina e vince per 2-0 grazie ad uno strepitoso Samuele Mulattieri, autore di una doppietta. Lunedì 27 marzo appuntamento al "Granillo" di Reggio Calabria (ore 20) per l'ultima amichevole in vista della kermesse continentale di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023 in Romania e Georgia.