Italia Under 21, Fagioli titolare contro l'Ucraina

Questa sera alle 20 al Granillo di Reggio Calabria si affronteranno Italia Under 21 e i pari età dell'Ucraina. Ultima partita per gli azzurrini prima dell'Europeo: un'occasione importante per diversi calciatori di mettersi in mostra in vista della manifestazione continentale. Ufficiali le scelte da parte del commissario tecnico azzurro per il match di questa sera: Nicolò Fagioli schierato dal 1'.