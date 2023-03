Italia-Ucraina U21, Nicolato: "Agli Europei daremo filo da torcere"

L'Italia U21 ha vinto l'amichevole contro l'Ucraina , ultimo test prima degli Europei di categoria in Georgia e Romania . Gli azzurrini del Ct Nicolato hanno disputato un'ottima partita contro una formazione insidiosa e superata con un netto 3-1. Buonissima la prova di tutto il gruppo, soprattutto per Fagioli e Colombo , autore di una doppietta nel match del Granillo. Al termine della partita hanno parlato Nicolato, Colombo e Fabbian .

Italia-Ucraina U21, le parole di Nicolato

Paolo Nicolato ha analizzato la vittoria dell'Italia al termine della partita: "Dobbiamo arrivare a giugno in condizione e speriamo che da qui alla fine giochino tutti, perché in sei non giocano e per questo sono stati bravi. Abbiamo fatto una partita di grande intensità e qualità, sono molto soddisfatto. La squadra ha dimostrato buon equilibrio, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti. Europeo? Difficile da dire dove potremo arrivare. Siamo una squadra che, dovessimo arrivare così alla competizione, daremo filo da torciere".