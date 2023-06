Italia-Francia U21, Nicolato: "Europei senza Var? Meglio così..."

CLUJ-NAPOCA (Romania) - "In questo Campionato Europeo non ci saranno né VAR né Goal Line Technology? Ci abitueremo a farne a meno, speriamo non ci siano grandi difficoltà nella gestione degli episodi. Per una decisione del VAR sono uscito da un Mondiale in semifinale (nel 2019 al Mondiale Under 20 l’arbitro richiamato al monitor annullò nei minuti di recupero a Scamacca il gol del pareggio con l’Ucraina, ndr), forse è meglio che non ci sia…". Il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato è intervenuto in conferenza dalla sala stampa della Cluj Arena, dove domani sono attesi circa 14.000 spettatori per l'esordio degli Azzurrini agli Europei di categoria contro i pari età della Francia: "Abbiamo qui i giocatori migliori che potevamo avere, anche se li abbiamo avuto tardi rispetto alla Francia, che ci ha lavorato sempre da almeno due anni, e anche rispetto a Svizzera e Norvegia, che hanno fatto un cammino di preparazione molto diverso dal nostro".