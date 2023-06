Nicolato post Italia-Svizzera: "Eravamo feriti e abbiamo reagito bene"

Nicolato: "Eravamo feriti e abbiamo reagito bene"

Nicolato ha proseguito: "È stata una partita mentalmente molto difficile e abbiamo pagato molto anche dal punto di vista fisico. Nel secondo tempo siamo riusciti a contenere, ma non è stata una grande gara. Ora dobbiamo ritrovare le energie, questa l'abbiamo portata a casa e non era facile perchè la Svizzera come ho già detto è una buona squadra" per poi concludere: "Ora testa alla Norvegia che è un'altra buona formazione. Non sarà facile, ora però siamo usciti da un momento difficile. Eravamo feriti e siamo riusciti a reagire molto bene".