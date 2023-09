Diretta Turchia-Italia U21 ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Scatta il conto alla rovescia per Turchia U21-Italia U21 , valida per la seconda giornata di qualificazione ai prossimi Europei di categoria . Dopo il pari a reti inviolate all'esordio contro la Lettonia , i ragazzi di Nunziata vanno a caccia del primo successo nel gruppo A .

Dall'altra parte del campo un avversario che non può già più fallire poiché ha perso all'esordio contro l'Irlanda (3-2) ponendosi in una condizione di necessità di muovere la classifica per evitare di perdere ulteriore terreno rispetto alle dirette concorrenti. Kenan Yildiz e compagni venderanno cara la pelle.

Turchia-Italia U21: segui la sfida LIVE su Tuttosport

Turchia U21-Italia U21, dove vederla

Questa pomeriggio in campo alle ore 18:30 al Sakarya Atatürk Stadi di Adapazari si giocherà Turchia U21-Italia U21 che sarà possibile vedere sulla Rai 2 oppure in streaming su Rai Play attraverso pc, tablet e smartphone. Su Tuttosport.com la cronaca testuale in tempo reale della partita.