Nasti spacca il naso di Ruggeri con un pugno: cacciato dall’Italia U21!

Nasti, non bastano le scuse: Nunziata lo esclude

Non sembra esserci pace per l'Italia, neanche tra i giovani. Dopo tutte le problematiche extra campo per il caso scommesse, in Under 21 a riscaldare l'ambiente ci ha pensato Nasti, colpevole di aver commesso un brutto gesto violento nei confronti di Ruggeri. Il giocatore del Bari si è scusato in privato e anche sui social: "Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un'occasione di crescita". Le scuse ovviamente non sono bastate per salvarlo dalla decisione di Nunziata. Un'esclusione quasi obbligatoria per dare un segnale, soprattutto in un ambiente così giovane, con calciatori che ancora sono in fase di maturazione. Il gioiellino scuola Milan ha compreso l'errore e lo ha ammesso. Entrambi ora salteranno la prossima sfida contro la Norvegia, valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria.