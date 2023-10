Baldanzi-Esposito, l'Italia U21 supera la Norvegia. Miretti entra nella ripresa

Vittoria preziosissima per l' Italia U21 nelle Qualificazioni per i prossimi Europei di categoria. Gli azzurrini battono per 2-0 la Norvegia al Druso : reti decisive di Tommaso Baldanzi nel primo tempo e Francesco Pio Esposito nella ripresa. Un successo che consente agli azzurri di fare un bel balzo in avanti nel girone A, portandosi a 7 punti in graduatoria e a sole 2 lunghezze dall' Irlanda , reduce dal successo di venerdì . A 7 punti anche la Lettonia , ma con 5 partite giocate, a differenza della squadra del ct Nunziata che è scesa in campo per 3 volte.

Italia U21 ok con la Norvegia

Inizio equilibrato, la Norvegia concede spazi ma in un paio di occasioni a rischiare è l'Italia, a causa di alcune leggerezze difensive. Eppure sono proprio gli azzurri ad approfittare di un pasticcio degli avversari per portarsi in vantaggio: errore in fase di impostazione, Baldanzi capisce tutto e recupera palla, vince un rimpallo e davanti a Tangvik non sbaglia. L'Italia ci riprova nel finale di primo tempo con Ndour, ma è a pochi secondi dall'avvio della ripresa che trova il raddoppio: sponda aerea di Esposito, Baldanzi affonda sulla destra e riserve il compagno in area che di piattone non sbaglia. All'ora di gioco Oristanio prova a trovare il tris su calcio di punizione, ma stavolta l'estremo difensore norvegese dice no. Occasionissima per gli ospiti: Hansen-Aaroen prova a imbucare la palla nell'angolino basso a sinistra, provvidenziale l'intervento di Desplanches. La gara scivola verso la fine senza particolari squilli, se con quello allo scadere ancora di Oristanio con il portiere che dice no. Italia batte Norvegia 2-0: nella ripresa, e precisamente al 72' spazio anche Miretti. In campo, quest'oggi, per le Qualificazioni non solo gli azzurrini...