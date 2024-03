Nunziata, stoccata a Mancini: "Spalletti fa molta attenzione all'U21..."

Italia U21 e le qualificazioni agli Europei

In meno di una settimana due gare importanti per l'Italia U21 in ottica Europei, contro la Lettonia domani e contro la Turchia quattro giorni più tardi: "Abbiamo l'opportunità di giocare queste due partite in casa, sono fondamentali per il nostro cammino e dobbiamo cercare di ottenere il massimo per indirizzare la classifica del girone. Quando ti ritrovi dopo così tanto tempo bisogna ridare una mentalità, un'intensità e cercare di ridiventare squadra. È nostro dovere farlo, seppur in poco tempo. Noi siamo una squadra forte, i risultati nella maggior parte dei casi dipendono da noi; chiederò ai ragazzi di giocare al meglio delle nostre possibilità".