Diretta Italia-Venezuela ore 22: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MIAMI (Stati Uniti) - La Nazionale si prepara per il primo dei due test amichevoli in programma a Miami che vedrà gli azzurri affrontare il Venezuela. Nello stadio che ospita le gare di Messi, la squadra di Spalletti affronta la Vinotinto in una sfida che darà molte informazioni importanti al Ct di Certaldo in vista dell'Europeo di Germania in partenza a giugno. Come detto in conferenza, per Spalletti sarà tempo di sperimentare per capire quale è l'assetto migliore da cucire addosso ai suoi ragazzi. Contro il Venezuela spazio ad un 3-4-3 con un tridente molto particolare: Chiesa e Pellegrini a fare da supporto a Retegui. Questa l'idea per l'attacco con la difesa che sarà invece composta da Bastoni, Darmian e Buongiorno davanti al solito Donnarumma. In mezzo al campo esperienza con Jorginho e Barella, Dimarco e Di Lorenzo sugli esterni. Una Nazionale che vuole dare segnali importanti e che ha ricevuto la visita di Sinner, anche lui impegnato a Miami nel secondo Masters 1000 dell'anno.