Miretti show, Casadei e Fabbian gol: vola l'Italia di Nunziata, Lettonia ko

Allo stadio Manuzzi di Cesena, l'Italia U21 supera per 2-0 la Lettonia U21 grazie ad una rete per tempo nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gli azzurrini passa al 31° minuto di gioco: l'azione parte dai piedi di Miretti che serve Zanotti sulla destra, palla in mezzo e Casadei in semirovesciata buca Beks. Per il classe 2003 è la prima rete in Under 21. Nel secondo tempo la squadra di Nunziata continua a dominare: il centrocampista della Juve coglie il palo dopo una serpentina in area di rigore, poi ci pensa Fabbian al 79° a siglare la rete della sicurezza, abile a sfruttare la sponda di Esposito. In classifica, l'Italia consolida il primato nel gironeruppo A salendo a quota 14 punti e mantenendo un punto di vantaggio sull'Irlanda seconda.