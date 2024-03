Diretta Italia U21-Turchia U21 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FERRARA - Recuperati Miretti e Ruggeri, che avevano giocato il match contro la Lettonia dal primo minuto, ma pure Volpato, che era stato vittima di un forte attacco influenzale: queste le buona notizie per il Ct Nunziata che al Mazza di Ferrara si prepara con la sua Italia U21 ad affrontare la Turchia. Altro match decisivo per gli azzurrini nella corsa all'Europeo di categoria, con il primato nel girone di qualificazione da difendere dall'Irlanda (seconda a -1). A seguire il match ci sarà anche Luciano Spalletti che tra i giovani italiani potrebbe pescare qualche pedina fondamentale per l'Europeo in Germania. Il ct Nunziata ha commentato così: "La presenza di Spalletti in tribuna è una cosa molto importante per i ragazzi. I ragazzi sanno che Spalletti li segue". Tornando al campo l’Under 21 per questa sera ha preparato qualcosa di differente rispetto a quanto visto contro la Lettonia. Anche perché i nostri avversari non sono nemmeno gli stessi che abbiamo incontrato a settembre: hanno un sistema di gioco differente (con difesa a 3), rimodulato anche in seguito alla ‘promozione’ della stella della squadra, Kenan Yidliz - che a settembre aveva giocato 90 minuti contro gli azzurrini, invece questa volta giocherà con la nazionale maggiore agli ordini di Montella.