Diretta Italia U21-Panama U23 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AUBAGNE (FRANCIA) - Mentre l'Italia U17 festeggia il primo storico trionfo agli Europei e la selezione di Luciano Spalletti è pronta a volare in Germania per difendere il titolo continentale, l'Under 21 è impegnata nel Torneo Maurice Revello. Gli azzurrini di Carmine Nunziata alle 18.15 sfidano Panama nel quarto turno del Gruppo B. Dopo il pirotecnico successo per 4-3 all'esordio contro il Giappone U17, l'Italia è caduta rovinosamente contro l'Ucraina U23 (4-0), in vetta al raggruppamento a punteggio pieno. La sfida contro i centrocamericani, dunque, serve per rialzare la testa e blindare il secondo posto. Il ct nella conferenza stampa della vigilia ha messo in guardia i suoi: "Dobbiamo fare di più: in questi quattro giorni abbiamo lavorato per cercare di diventare un po' più squadra. Contro l'Ucraina abbiamo commesso tanti errori a livello tattico, ma è normale. Perché quando costruisci una squadra, metterla insieme non è facile".