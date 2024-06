L’Italia U21 acciuffa Panama al 96’ e poi vince ai rigori: Ndour doppietta show

Gli Azzurrini rialzano la testa. Dopo il ko con l’Ucraina, la selezione di Nunziata trova il successo contro il Panama campione in carica, nel match valido per la 4ª giornata del Girone B del Torneo di Tolone. A salvare le sorti dell’Italia è Ndour, che dopo il doppio vantaggio della formazione Under 23 di Dely Valdés - reduce anch’essa dalla sconfitta contro Sikan e compagni - trova il gol del pareggio a pochi secondi dal triplice fischio. A trasformare il rigore decisivo è Tongya. Nel prossimo impegno del torneo - che gli Azzurrini si sono aggiudicati una sola volta nel 2008 - l'Italia affronterà l'Indonesia U-20 nel match in programma mercoledì 12 giugno.