Diretta Norvegia U21-Italia U21 ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia U21 è pronta a tornare in campo per la penultima gara delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. La sfida sarà contro la Norvegia in trasferta (2-0 all'andata per gli azzurri) ed è importante per tenere ben salda la prima posizione nel girone A. Il 7-0 contro San Marino è già dimenticato, come ha sottolineato anche Nunziata alla vigilia, perché è decisiva la partita contro i norvegesi per adagiarsi e ripensare ai tre punti conquistati qualche giorno fa a Latina. Battere la Norvegia e sperare che l'Irlanda non faccia risultato positivo contro la Lettonia per poi giocarsi tutto nell'ultimo match di metà ottobre. La classifica per il momento vede gli azzurrini avanti di due punti sugli irlandesi e tre sui norvegesi, ma con una partita in più (a ottobre ci sarà anche lo scontro diretto Irlanda-Norvegia).