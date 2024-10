Italia U21, manita al Livorno in amichevole: doppietta per Pio Esposito

È terminata 5-0 l’amichevole disputata oggi a Tirrenia dalla Nazionale Under 21 contro il Livorno (Serie D). Una gara che è servita ai ragazzi di Carmine Nunziata come rodaggio in vista della sfida di martedì allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste contro l’Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. L’Italia ha iniziato forte segnando due gol in 8 minuti con Antonio Raimondo e Riccardo Turicchia. Nella ripresa le altre tre reti: il 3-0 al 59’ con Cesare Casadei, prima della doppietta di Pio Esposito, con il primo dei due gol su calcio di rigore.