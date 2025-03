Diretta Italia U21-Olanda U21 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Con la testa già rivolta agli Europei di categoria che si giocheranno dall'11 al 28 giugno in Slovacchia, alle ore 18.15 l'Italia U21 ospita allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia i pari età dell'Olanda. Un'amichevole di prestigio che servirà agli azzurrini di Carmine Nunziata per misurare il livello di gioco e le proprie ambizioni in vista del grande appuntamento continentale. Ecco dunque che il commissario tecnico non farà calcoli e metterà dentro la migliore formazione possibile. L'Italia, conquistata la qualificazione come prima forza del Gruppo 1, è finita nel Girone A insieme ai padroni di casa della Slovacchia, alla Spagna e alla Romania. L'Olanda, che ha chiuso davanti a tutti a punteggio pieno il Gruppo 3 (dieci vittorie in altrettante sfide) ha pescato invece Finlandia, Danimarca a Ucraina nel Girone D.