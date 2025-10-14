Italia-Armenia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

CREMONA - L'Italia Under 21 ospita l'Armenia nell'incontro valido per la quarta giornata del Girone E delle qualificazioni al campionato Europeo di categoria del 2027. Gli uomini di Silvio Baldini tornano in campo forti dei successi contro Montenegro (2-1), Macedonia del Nord (1-0 e in 10 per 65 minuti) e l'ultimo contro la Svezia (4-0) che permettono dunque agli Azzurrini di presentarsi all'appuntamento in programma a Cremona a punteggio pieno. Ottima partenza quella del nuovo ct azzurro che comanda il raggruppamento in compagnia della Polonia, prima al momento per la miglior differenza reti. Contro i coetani armeni, a Camarda e compagni servirà vincere e magari con uno scarto importante che possa mettere pressione alla Polonia sempre in attesa degli scontri diretti.