Italia-Armenia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

CREMONA - L'Italia Under 21 ospita l'Armenia nell'incontro valido per la quarta giornata del Girone E delle qualificazioni al campionato Europeo di categoria del 2027. Gli uomini di Silvio Baldini tornano in campo forti dei successi contro Montenegro (2-1), Macedonia del Nord (1-0 e in 10 per 65 minuti) e l'ultimo contro la Svezia (4-0) che permettono dunque agli Azzurrini di presentarsi all'appuntamento in programma a Cremona a punteggio pieno. Ottima partenza quella del nuovo ct azzurro che comanda il raggruppamento in compagnia della Polonia, prima al momento per la miglior differenza reti. Contro i coetani armeni, a Camarda e compagni servirà vincere e magari con uno scarto importante che possa mettere pressione alla Polonia sempre in attesa degli scontri diretti.
Italia-Armenia: dove vederla
L'incontro tra Italia e Armenia è in programma martedì 14 ottobre alle ore 18.15 presso lo Zini di Cremona. Sarà possibile assistere all'incontro in diretta tv sul canale Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Italia-Armenia: le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho. CT: Baldini. A disposizione: Martinelli, Idrissi, Dellavalle, Cherubini, Berti, Fini, Ekhator, Fortini, Dagasso. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Palestra.
ARMENIA (3-5-2): Davtyan, Tarloyan, A,Hakobyan, Manukyan; K.Hovhannnisyan, Sargsyan, Bandikyan, D.Hakobyan, Afyan; N.Hovhannisyan, Eloyan. CT. Gyulbudaghyants. A disposizione: Matinyan, Avetisyan,. D.Hakobyan, Ayvazyan, Vardanyan, Tsarukyan, Gharibyan, Askaryan, Bashoyan. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: K.Hovhannisyan.
Arbitro: Levi (Israele). Assistenti: Babayoff e Edi. IV Uomo: Odeh.