Montenegro-Italia: orario, formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

NIKSIC (Montenegro) - Il Montenegro per mettersi alle spalle la Polonia e continuare a correre. La nazionale Under 21 scenderà in campo questa sera alle 18.30 per ricominciare a vincere. Ne ha bisogno il gruppo e forse ne ha bisogno un po’ tutto il movimento azzurro. Dopo la sconfitta contro la Polonia è rimasto il dispiacere e uno spettro che aleggia sopra agli azzurrini. Perché se a fine girone si finisse secondi bisognerebbe passare per gli spareggi, e in questo momento oltre che tre punti in più i polacchi hanno anche una differenza reti molto migliore. La strada però è ancora lunga e per far sapere ai nostri avversari che non molliamo e crediamo nell'Europeo bisogna cominciare a vincere col Montenegro. Ad aumentare il coefficiente di difficoltà per gli azzurrini ci sono anche le assenze di Koleosho, espulso nell'ultimo match, e Palestra, che era diffidato ed è stato ammonito. Due assenze tra i titolari che si vanno ad aggiungere a quella di Ndour (che ha dovuto dare forfait prima ancora che cominciasse il ritiro) e che mettono fuori causa tre interpreti dell’undici ideale. Toccherà a Fortini in difesa, mentre davanti verrà spostato Cherubini a sinistra, dove di solito c’è Koleosho, con Fini ad agire sulla destra.
Montenegro-Italia: diretta e dove vederla
La sfida tra Montenegro Under 21 e Italia Under 21, in programma alle ore 18.30 al City Stadium di Niksic, sarà trasmessa in diretta, gratis e in chiaro, dalla Rai: il canale di riferimento sarà Rai 2, numero 2 del Digitale Terrestre. Montenegro U21-Italia U21 sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc grazie a RaiPlay, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.
Segui Montenegro-Italia sul nostro sito
Montenegro-Italia: le probabili formazioni
MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic, Roganovic, Melentijevic, Franeta, Vukotic; Ceravic, Savovic; Vukovic, Vukanovic, Mraljevic; V. Perisic. Ct. G. Perisic. A disposizione: Krijestarac, Dakic, Ljutica, Miranovic, Radunovic, Knezevic, Radusinovic, Kenzevic, Radusionovic, Krivokapic, Perovic. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortino, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Fini. Ct: Baldini. A disposizione: Mascardi, Guarino, Idrissi, Moruzzi, Berti, Faticanti, Cissé, Zeroli, Vavassori. Indisponibili: -. Squalificati: Koleosho, Palestra. Diffidati: -.