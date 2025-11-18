Montenegro-Italia: orario, formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

NIKSIC (Montenegro) - Il Montenegro per mettersi alle spalle la Polonia e continuare a correre. La nazionale Under 21 scenderà in campo questa sera alle 18.30 per ricominciare a vincere. Ne ha bisogno il gruppo e forse ne ha bisogno un po’ tutto il movimento azzurro. Dopo la sconfitta contro la Polonia è rimasto il dispiacere e uno spettro che aleggia sopra agli azzurrini. Perché se a fine girone si finisse secondi bisognerebbe passare per gli spareggi, e in questo momento oltre che tre punti in più i polacchi hanno anche una differenza reti molto migliore. La strada però è ancora lunga e per far sapere ai nostri avversari che non molliamo e crediamo nell'Europeo bisogna cominciare a vincere col Montenegro. Ad aumentare il coefficiente di difficoltà per gli azzurrini ci sono anche le assenze di Koleosho, espulso nell'ultimo match, e Palestra, che era diffidato ed è stato ammonito. Due assenze tra i titolari che si vanno ad aggiungere a quella di Ndour (che ha dovuto dare forfait prima ancora che cominciasse il ritiro) e che mettono fuori causa tre interpreti dell’undici ideale. Toccherà a Fortini in difesa, mentre davanti verrà spostato Cherubini a sinistra, dove di solito c’è Koleosho, con Fini ad agire sulla destra.