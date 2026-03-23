"Felice per Palestra e Pisilli": Baldini e l'U21 da Gattuso. E quella frase su Daffara...

Le novità e l'ossatura dell'U21
Prima convocazione con una squadra azzurra del classe 2008 dell'Atalanta Honest Ahanor: "Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza al gruppo e al Club Italia, a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno”. Sulla concorrenza in porta tra Palmisani e Motta: "Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B". Sul gruppo: "Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Già stamattina, iniziando il lavoro in palestra, ho visto un’aria positiva, sono felici di essere qui e ritrovarsi: per i nuovi arrivati così sarà anche più facile integrarsi. Tanti di loro comunque vengono da percorsi con le Nazionali giovanili: il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale"
"Sono arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale"
Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso che deve ancora staccare il pass per i Mondiali ma Baldini è ottimista: "Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale”.
Italia U21, la lista dei convocati
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
Le novità e l'ossatura dell'U21
Prima convocazione con una squadra azzurra del classe 2008 dell'Atalanta Honest Ahanor: "Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza al gruppo e al Club Italia, a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno”. Sulla concorrenza in porta tra Palmisani e Motta: "Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B". Sul gruppo: "Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Già stamattina, iniziando il lavoro in palestra, ho visto un’aria positiva, sono felici di essere qui e ritrovarsi: per i nuovi arrivati così sarà anche più facile integrarsi. Tanti di loro comunque vengono da percorsi con le Nazionali giovanili: il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale"
"Sono arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale"
Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso che deve ancora staccare il pass per i Mondiali ma Baldini è ottimista: "Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale”.