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"Felice per Palestra e Pisilli": Baldini e l'U21 da Gattuso. E quella frase su Daffara...

Le parole del Ct degli azzurrini alla vigilia del doppio impegno valido per le qualificazioni agli Europei 2027
"Felice per Palestra e Pisilli": Baldini e l'U21 da Gattuso. E quella frase su Daffara... © FIGC.it
4 min
TIRRENIA - Silvio Baldini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della doppia sfida della sua Under 21 contro Macedonia del Nord e Svezia per le qualificazioni degli europei 2027. Gli azzurrini scenderanno in campo giovedì 26 al ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 18.15) e martedì 31 a Boras (ore 18.30), non saranno a disposizione Pisilli e Palestra aggregati con la Nazionale maggiore: "Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta" ha dichiarato l'allenatore.

Le novità e l'ossatura dell'U21

Prima convocazione con una squadra azzurra del classe 2008 dell'Atalanta Honest Ahanor: "Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza al gruppo e al Club Italia, a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno”. Sulla concorrenza in porta tra Palmisani e Motta: "Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B". Sul gruppo: "Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Già stamattina, iniziando il lavoro in palestra, ho visto un’aria positiva, sono felici di essere qui e ritrovarsi: per i nuovi arrivati così sarà anche più facile integrarsi. Tanti di loro comunque vengono da percorsi con le Nazionali giovanili: il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale"

"Sono arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale"

Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso che deve ancora staccare il pass per i Mondiali ma Baldini è ottimista: "Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale”.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Italia U21, la lista dei convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21
TIRRENIA - Silvio Baldini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della doppia sfida della sua Under 21 contro Macedonia del Nord e Svezia per le qualificazioni degli europei 2027. Gli azzurrini scenderanno in campo giovedì 26 al ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 18.15) e martedì 31 a Boras (ore 18.30), non saranno a disposizione Pisilli e Palestra aggregati con la Nazionale maggiore: "Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta" ha dichiarato l'allenatore.

Le novità e l'ossatura dell'U21

Prima convocazione con una squadra azzurra del classe 2008 dell'Atalanta Honest Ahanor: "Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza al gruppo e al Club Italia, a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno”. Sulla concorrenza in porta tra Palmisani e Motta: "Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B". Sul gruppo: "Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Già stamattina, iniziando il lavoro in palestra, ho visto un’aria positiva, sono felici di essere qui e ritrovarsi: per i nuovi arrivati così sarà anche più facile integrarsi. Tanti di loro comunque vengono da percorsi con le Nazionali giovanili: il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale"

"Sono arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale"

Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso che deve ancora staccare il pass per i Mondiali ma Baldini è ottimista: "Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale”.

 

 

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