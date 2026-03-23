"Felice per Palestra e Pisilli": Baldini e l'U21 da Gattuso. E quella frase su Daffara...

Le novità e l'ossatura dell'U21

ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della doppia sfida della sua Under 21 contro Macedonia del Nord e Svezia per le qualificazioni degli europei 2027. Gli azzurrini scenderanno in campo giovedì 26 al ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 18.15) e martedì 31 a Boras (ore 18.30), non saranno a disposizioneaggregati con la Nazionale maggiore: "Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta" ha dichiarato l'allenatore.

Prima convocazione con una squadra azzurra del classe 2008 dell'Atalanta Honest Ahanor: "Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza al gruppo e al Club Italia, a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno”. Sulla concorrenza in porta tra Palmisani e Motta: "Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B". Sul gruppo: "Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Già stamattina, iniziando il lavoro in palestra, ho visto un’aria positiva, sono felici di essere qui e ritrovarsi: per i nuovi arrivati così sarà anche più facile integrarsi. Tanti di loro comunque vengono da percorsi con le Nazionali giovanili: il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale"