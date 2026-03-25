Baldini: "Under 21 dono divino. Kayode? Vi spiego". E Bartesaghi rivela: "Come Allegri mi chiede…"

"Un dono divino"

“Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi - racconta in conferenza stampa Silvio Baldini - C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino”. Baldini infonde positività, pur non nascondendo le insidie: “Nel calcio di oggi non esistono partite scontate. La Macedonia del Nord gioca 4-4-2 con una punta e una mezza punta, con esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi: sappiamo che partita vorranno sviluppare. Sicuramente hanno dei valori tecnici, ma dipenderà da come li affronteremo: se riusciremo a essere concentrati e con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore, potremo fare un risultato bello sia dal punto di vista del punteggio che del gioco”.

Il ritorno ad Empoli e Kayode

Baldini ritroverà la ‘sua’ Empoli, dove ha allenato conquistando anche una promozione in Serie A: “Quando si torna nei posti dove ha realizzato il tuo sogno è sempre un’emozione. Lì ho avuto la possibilità di giocare contro le grandi squadre come Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, credo sia normale che quando arriverò nei pressi dello stadio la mia mente andrà lì - ha evidenziato - È bello emozionarsi ricordando quei tempi”. Baldini ha approfittato della vigilia della gara contro la Macedonia anche per chiarire i motivi di una convocazione giunta solo nella giornata di ieri: "Kayode è stato convocato a settembre scorso, ma non ha avuto l'idoneità fisica perché in Italia i parametri sono molto più severi che in Inghilterra. Lì poteva giocare, da noi no, altrimenti Kayode sarebbe stato sempre con noi. E' arrivato in ritardo perché è andato a Roma e si è sottoposto ad alcune visite per l'idoneità che ieri ha ottenuto. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo quando già in passato è stato campione d'Europa con l'Under 19".