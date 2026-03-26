Under 21, è Italia show: poker alla Macedonia del Nord! Subito Ndour, poi gli azzurrini dilagano

Una gara dominata e vinta. L' Italia U21 stende la Macedonia del Nord e porta a casa tre punti importanti in ottica qualificazioni per il prossimo Europeo di categoria, che si giocherà il prossimo anno in Albiania e Serbia. Gli azzurrini si impongono con il punteggio di 4-0 : dopo un primo tempo in assoluto controllo ma al termine del quale il vantaggio era minimo, nella ripresa la squadra allenata dal ct Silvio Baldini trova maggior concretezza e chiude i conti con altri tre gol.

Italia U21, show contro la Macedonia: sblocca Ndour

La gara viene sbloccata dopo appena 3': dalla sinistra parte il cross di Bartesaghi, inserimento perfetto di Ndour che con uno stacco di testa imperioso porta in vantaggio i suoi. Dopo il gol contro l'Inter in campionato che è valso l'1-1, altra rete per il centrocampista della Fiorentina. Il forcing azzurro però non si arresta, anzi: i tentativi di segnare il raddoppio sono diversi. Al 13' è Lipani a sfiorare la rete, che servito da Cherubini incrocia col destro ma viene fermato dal palo. Passano altri 5' ed è un altro legno a dire no al centrocampista del Sassuolo: il capitano dell'U21 ci prova di testa, ma stavolta è la traversa a dire no. La prima frazione termina con ritmi calanti e un'Italia in sostanziale controllo.

Lipani, Ekhator e Fini calano il poker

Nella ripresa gli azzurrini tornano in campo furenti, e al 49' segnano subito il 2-0: questa volta il tentativo di Lipani va a buon fine. Il classe 2005, servito ancora da Bartesaghi, avanza palla al piede e con un destro chirurgico da fuori batte Ljupke. Passa appena un minuto e mezzo e l'Italia cala il tris: recupero palla nella propria metà campo e ripartenza veloce, Dagasso al limite dell'area serve perfettamente l'inserimento di Ekhator che stoppa e calcia col mancino trovando l'angolo perfetto alla sinistra del portiere.

La squadra guidata da Baldini però non si ferma e continua ad attaccare: gli sforzi vengono ripagati all'86', quando Fini trasforma perfettamente un calcio di rigore che aveva lui stesso conquistato, spiazzando Ljupke. Dopo 3' di recupero arriva il triplice fischio: al Castellani di Empoi l'Italia batte per 4-0 la Macedonia del Nord. Un successo che porta gli azzurrini a 18 punti al primo posto del gruppo E al pari della Polonia (che ha una partita in meno e giocherà domani contro l'Armenia fanalino di coda). Prossimo match per l'U21 fissato martedì contro la Svezia.