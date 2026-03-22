Fiorentina-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, Vanoli sfida Chivu

FIRENZE - Allo stadio Artemio Franchi va in scena Fiorentina-Inter, sfida cruciale per le opposte ambizioni delle due squadre: da una parte, i viola di Paolo Vanoli cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione in una stagione segnata dal lutto per il patron Commisso, mentre i nerazzurri di Chivu leader della classifica di Serie A con 5 contano di ritrovare una vittoria che manca ormai da quasi un mese.
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Stop al silenzio stampa Inter
Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla trasferta al Franchi: LE DICHIARAZIONI.
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Dove vederla in tv e streaming
Alle ore 20.45 il calcio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Inter: ecco dove seguire il match in diretta.