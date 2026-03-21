Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tre punti per sperare, tre punti per tornare a sorridere. È la posta in palio al Franchi, dove domenica 22 marzo la Fiorentina ospita l’Inter all’incontro valido per la 30ª giornata di campionato. Reduce dal poker in trasferta nello scontro diretto con la Cremonese, gli uomini di Vanoli si presentano all’appuntamento con 28 punti che non bastano ancora a risolvere la lotta salvezza. Classifica e calendario concedono infatti sempre meno margini di errore e lasciano aperto il baratro retrocessione, da cui la Viola prova ad allontanarsi dall’inizio di una stagione complicata oltre ogni previsione e degenerata nell’annus horribilis con la scomparsa del patron Commisso. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Chivu, la cui ultima vittoria rimanda al 2-0 sul Genoa del 28 febbraio. Risultato a cui hanno fatto seguito lo 0-0 in Coppa Italia contro il Como, il ko nel derby della Madonnina e l’indigesto pareggio con l’Atalanta che ha visto il tecnico nerazzurro rimediare l’espulsione per proteste contro la convalida al Var del gol del definitivo 1-1. I nerazzurri sono inoltre chiamati a consolidare il comando della classifica, che vede Thuram e compagni a quota 68 punti. La prossima giornata, la Fiorentina sarà impegnata nella trasferta di Verona di sabato 4, mentre l’Inter riceverà la Roma domenica 5 aprile.