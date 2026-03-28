Ndour, momento d'oro dopo il gol all'Inter e in Under 21: "Ecco chi ringrazio"

Il centrocampista azzurro Cher Ndour, autore due giorni fa del gol che ha sbloccato la gara fra Italia e Macedonia del Nord under 21 , ha tracciato un bilancio sul suo momento d'oro, fra titolarità trovata recentemente con frequenza nella Fiorentina , e maglia numero 10 azzurra sulle spalle, e, dopo l'uscita del compagno Lipani , anche fascia da capitano indossata: "Sono in un periodo di grande fiducia e devo ringraziare sia la Nazionale e mister Baldini, che mi ha sempre fatto giocare, e soprattutto anche la Fiorentina, visto che quest'anno sto avendo grande continuità. Per un giocatore sentire la fiducia, in ogni ambiente in cui va, è la cosa più importante".

"Con la Fiorentina ne stiamo uscendo"

Nell'under 21 azzurra "siamo tutti veterani - ha aggiunto Ndour - perché siamo un gruppo fantastico, poi indossare la maglia della Nazionale è sempre un orgoglio, indipendentemente dalla fascia di capitano o dal numero, poi ovviamente per me indossare la fascia di capitano, io che ho fatto praticamente tutta l'altra fila delle nazionali giovanili, è un grande motivo di orgoglio e sono veramente felice di questo". Parlando poi del momento di under e viola, Ndour ha spiegato: "A Firenze stanno arrivando prestazioni e risultati positivi di tutta la squadra, con l'under 21 stiamo facendo sempre grandi risultati, a parte con la Polonia, ma siamo stati un po' sfortunati. Questa fiducia singola poi porta la fiducia collettiva e questa è la cosa più importante". Il centrocampista classe 2004 sta vivendo in maglia viola una annata molto tribolata in termini di risultati. "Sicuramente è una stagione complicata, ma come tutte le cose difficili ti aiutano poi a rialzarti e a farlo ancora più forte - ha proseguito - Con la Fiorentina ne stiamo uscendo un po' in questo ultimo periodo con belle prestazioni e belle vittorie, e questi momenti difficili ti fanno crescere sia come professionista, ma soprattutto come uomo. Alla fine siamo uomini che dobbiamo svolgere al massimo il nostro lavoro".

Obiettivo Olimpiadi

All'orizzonte per l'under 21 azzurra la gara di qualificazione per Euro 2027 in programma martedì prossimo a Boras. "Da ieri abbiamo già iniziato a pensare alla partita con Svezia, è importante adesso recuperare e concentrarsi su quella gara. È importante finire questo ciclo con una vittoria, anche perché in questa qualificazione per l'Europeo sappiamo che poi ci saranno le Olimpiadi. Non bisogna più sbagliare, ogni partita è decisiva", ha concluso Ndour.