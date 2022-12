Diretta Arzignano-Juventus Next Gen ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Quattro punti in classifica e differenti ambizioni separano, sulla carta, la Juventus Next Gen dal neopromosso Arzignano Valchiampo. Ma non per questo sarà una gara dal risultato scritto, anzi. Vista anche l'unicità del match: trattasi infatti di una prima volta assoluta tra i bianconeri e la formazione vicentina, che in Serie C ci ha giocato una sola stagione ma nel girone B, nel 2019-20. La squadra di Brambilla ci arriva dall'importante 2-1 in casa del Padova di mercoledì in Coppa Italia, vittoria in grado di proiettare i bianconeri alla semifinale (andata e ritorno) contro il Foggia tra gennaio e febbraio. Il tutto dopo il successo in campionato grazie all'1-0 al Moccagatta di domenica scorsa col Sangiuliano City.