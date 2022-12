Diretta Trento-Juventus Next Gen ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus Next Gen di Brambilla va al Briamasco per un testacoda stagionale che proietta all'ultima del 2022, che è anche la prima di ritorno. Un pareggio e due vittorie, l'ultima rimediata alla prima di questo campionato: i numeri sono a favore dei bianconeri, considerando le sfide con il Trento in Serie C. "Uno degli obiettivi della Juventus Next Gen è quello di far crescere i giovani che ha in rosa - le parole di Brambilla ai canali ufficiali - e di metterli nelle migliori condizioni per farsi trovare pronti quando arriva una chiamata dalla prima squadra". Parlando, invece, degli obiettivi stagionali: "Abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma siamo in linea con quanto ci eravamo prefissati. In più, in Coppa Italia abbiamo raggiunto un traguardo straordinario con la semifinale. Vogliamo chiudere bene l'anno e tornare alla vittoria: servirà una partita vera".