Serie C, saltano panchine: esonerati due allenatori

Saltano due panchine nel girone A di Serie C. Massimo Paci e Nicola Corrent sono stati sollevati rispettivamente dalla guida tecnica di Pro Vercelli e Mantova . Fatali le pesanti sconfitte incassate nella ventottesima giornata di campionato . Il Mantova è stato travolto in casa con il finale di 2-6 dal Vicenza , la Pro Vercelli per 3-0 dalla Virtus Verona .

Pro Vercelli e Mantova, l'annuncio degli esoneri di Paci e Corrent

Il club piemontese ha reso noto il divorzio da Paci: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver sollevato dal proprio incarico il responsabile tecnico della prima squadra, Massimo Paci, e il suo vice, Roberto Guana. A Massimo e Roberto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto".

Di pari passo è arrivato il benservito a Corrent da parte del Mantova: "Mantova 1911 comunica che Nicola Corrent è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Insieme a mister Corrent sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Marco Mancinelli ed il preparatore atletico Sandro Bedin. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera".

La Pro Vercelli è attualmente dodicesima con 35 punti, in condominio con la Virtus Verona. Il Mantova quartultimo con il Sangiuliano a quota 31.