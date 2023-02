Serie C: Crotone-Zauli è buona la prima, Catanzaro a valanga

Giornata ricca di gol ed emozioni quella della Serie C . Dopo le partite di sabato 18 febbraio , è toccato ai gironi B e C scendere in campo in un weekend pieno di risultati importanti, oltre a Juve e Vicenza . Ad aprire la giornata calcistica ci ha pensato la Juventus Next Gen contro il Lecco alle 12:30, c on i bianconeri sconfitti al Moccagatta . Nel girone A in campo anche il Vicenza , che segna sei gol al Mantova e trova tre punti importanti, dopo la conquista della finale in Coppa Italia durante la settimana.

Serie C, i risultati di girone B e C

Non soltanto le due partite del girone A, ma anche il B e tutto il C in campo. Tanti i pareggi nelle sfide delle 14:30: Gubbio e Fiorenzuola non si fanno male e chiudono 0-0 così come Rimini e Siena. Un punto anche in chiave salvezza per San Donato Tavarnelle e Fermana, mentre colpaccio interno della Torres contro l'Alessandria con il gol di Diakite. Nel girone C continua la lotta a distanza tra Catanzaro e Crotone. I giallorossi ritrovano la vittoria e superano il Monopoli con un nettto 6-0, sugli scudi le prove di Iemmello e Vandeputte, doppietta per entrambi. Buona la prima per Zauli sulla panchina rossoblu: D'Ursi e poi Gomez riescono a regalare i tre punti al Crotone. Bene anche il Foggia vittorioso 3-0 allo Zaccheria contro la Juve Stabia. Vincono anche Potenza (0-1 sul campo della Turris), Gelbison (0-1 sul Monterosi) e Viterbese, quest'ultima sul campo dell'Avellino con la doppietta di Marotta. Golfo fa volare il Picerno contro il Latina, mentre pareggiano Messina-Fidelis Andria (0-0), Pescara-Giugliano (1-1) e il derby Taranto-Audace Cerignola (0-0). Per una classifica che vede scappare ancora le due squadre calabresi in solitaria, segue il Pescara che vede accorciarsi il gap dal Foggia.