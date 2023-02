Serie C: Pro Sesto inarrestabile, la FeralpiSalò tiene il passo

Girone A di Serie C, in archivio quasi tutte le partite della ventottesima giornata di campionato. Nel sabato di campionato disputate 8 delle 10 gare in programma in questo turno, in attesa delle sfide di domani: Juventus Next Gen-Lecco alle 12.30 e Mantova-Vicenza alle 14.30. Domani giocheranno dunque le due finaliste della Coppa Italia di categoria, ovvero Juventus Next Gen e Vicenza. Già scese in campo le prime della classe del girone A, che non hanno steccato nemmeno stavolta.

Pro Sesto e Pordenone ok

La Pro Sesto mantiene saldo il primato in classifica. In casa del Novara la squadra di Andreoletti si impone di misura grazie ad un gol di Gerbi al 5' della prima frazione di gioco. Resta dunque invariato il vantaggio di 1 punto sul Pordenone, che pure ha vinto in trasferta, contro il Trento. Una rete per tempo per i neroverdi: in gol prima Candellone, all'8' della ripresa Dubickas. Pirotecnico 3-2 tra Renate e Piacenza: biancorossi avanti al 4' con Morra, passano 3' e arriva subito il pari di Sorrentino. Nella riprea doppio vantaggio dei nerazzurri con Artistico e Baldassin, nel recupero provano a riaprirla gli ospiti con il rigore trasformato da Cesarini ma è troppo tardi. Renate che dunque si porta a 42 punti e consolida il settimo posto in classifica, Piacenza che invece resta penultimo, con l'ultimo successo che risale a 7 partite fa.

La giornata del girone si chiude con le partite delle 17:30. La FeralpiSalò tiene il passo della Pro Sesto e trova una vittoria importante sul campo del Sangiuliano. Decisiva la doppietta di Siligardi. In chiave salvezza vittoria importante della Virtus Verona, salita a quota 35, contro la Pro Vercelli. Vincono anche Pergolettese e Arzignano. Bellissima la rete di Varas che in rovesciata consente ai lombardi di superare la Pro Patria. I veneti si impongono per 5-1 sull'AlbinoLeffe. Pareggio nella sfida tra Padova e Triestina per 1-1.