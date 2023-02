Juve Next Gen-Vicenza, ipotesi Stadium per la finale di Coppa Italia: ma c’è un problema

Ipotesi Stadium per la finale di Coppa Italia Serie C: la Next Gen Juve potrebbe essere protagonista all’Allianz nel primo dei due atti, mercoledì 1° marzo, contro il Vicenza, con il ritorno, in Veneto, martedì 11 aprile. Al momento, la sfida di andata è in programma al Moccagatta di Alessandria, ma alla Juventus si sta lavorando affinché la cornice della finale possa essere la “casa” della prima squadra. C’è tuttavia un problema: il giorno prima della finale, ovvero martedì 28 febbraio, allo Stadium si gioca il derby tra Juventus e Torino, con il fischio di inizio alle 20.45. Due partite nell’arco di appena 24 ore destano un po’ di apprensione per la tenuta del terreno di gioco. La soluzione? Basterebbe spostare la finale di andata tra Next Gen e Vicenza al giovedì. Sicuramente lo Stadium darebbe prestigio alla competizione che dà alla vincitrice un importante vantaggio: l’accesso diretto al primo turno della fase playoff nazionale, senza passare per i primi turni, quelli del girone.