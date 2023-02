Hai capito il "carrozzone"? La Next Gen Juve dalle intercettazioni alla finale

TORINO - Hai capito il carrozzone? Un'altra finale di Coppa Italia Lega Pro e una manciata di talenti molto interessanti che stanno emergendo in un campionato durissimo come quello della Serie C. Curioso il destino della Next Gen, la seconda squadra della Juventus che, nel giro di una settimana, passa dall'essere l'oggetto di un'intercettazione dell'inchiesta Prisma alla conquista della seconda finale in tre anni.

L'intercettazione finale «L’idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato... te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori. Di Fede (Cherubini, ndr) non mi fido per niente sull’Under 23, ha un approccio molto emozionale», diceva Maurizio Arrivabene al direttore finanziario Stefano Cerrato in una conversazione captata dalla Procura di Torino nel 2021 (penalmente irrilevante ma ugualmente diffusa). L'abbiamo letta sabato e oggi stride con il fatto che la Next Gen, creatura di Federico Cherubini, abbia raggiunto la finale di Coppa Italia Lega Pro, sfoggiando fra gli altri un difensore centrale olandese di quasi due metri, classe 2005, Dean Huijsen, che al netto di una spettacolare doppietta al Foggia, sta emergendo come uno dei talenti più interessanti in Europa. Così come stride che, meno di due anni dopo quella chiacchierata telefonica, oggi la Juventus prima squadra possa contare su quattro elementi provenienti dalla seconda squadra (Fagioli, Miretti, Iling Jr, Soule) che contribuiscono in modo, a volte salvifico, alla stagione.

Le cavolate al telefono Il che impone minimo due riflessioni. La prima: spesso al telefono, chiacchierando con un collega, si dicono un mucchio di cavolate, che prima di diventare prove di un processo dovrebbero trovare riscontro nei fatti e, come minimo, essere vagliate con un dibattimento serio per capirne il reale senso, invece di essere estrapolate dal contesto e trattate come deposizioni giurate. La seconda: la difficoltà di capire il progetto della seconda squadra sta tutto nella fretta che le componenti del carrozzone (quello sì) del calcio italiano mette nel giudicare qualsiasi cosa. Che si tratti di un giocatore, un allenatore, un'idea, una riforma, un sistema di gioco, il giudizio dell'ambiente (dirigenti, giornalisti, addetti ai lavori) viene espresso alla velocità della luce ed è quasi sempre un giudizio definitivo e/o iperbolico (pippa o fenomeno, stupidaggine o colpo di genio, futuro o passato, nessuna via di mezzo).