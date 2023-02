Huijsen, eroe Next Gen: doppietta e rigore, Foggia ko e Juve in finale

TORINO - In palio un posto per la finale di Coppa Italia di Serie C e la Juventus Next Gen non ha fallito l'appuntamento con la storia. L'eroe della serata bianconera è Dean Huijsen che con una clamorosa doppietta ha firmato il ribaltone sui rossoneri, passati in vantaggio in apertura di gara, prolungando la doppia sfida ai supplementari e poi alla lotteria dei calci di rigore. Dal dischetto Huijsen ha aperto la battaglia realizzando il primo rigore della serie poi vinta grazie anche alla parata di Crespi. Il promettente centrale olandese ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore e tutta la sua leadership, trascinando i compagni con due reti incredibili: prima ribadendo in rete su azione da calcio d'angolo, poi mettendosi in proprio con dribbling secco su due avversari e bolide sotto l'incrocio da applausi. La stella è pronta ad espoledere e il club ha deciso recentemente di blindarlo.