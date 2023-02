Juve Next Gen-Foggia, Gallo: "Huijsen? Gran talento, complimenti al progetto bianconero"

Il Foggia di Gallo si ferma ad un passo dalla finale . L'allenatore ha dovuto fare i conti ancora una volta con la Juventus , che già nel 2020 lo aveva battutto quando allenava la Ternana. Il tecnico alla fine del match si è complimentato con i suoi ragazzi e anche con i bianconeri, elogiando Huijsen e tutto il progetto Next Gen. Non sono mancate anche belle parole per i tifosi rossoneri partiti da Foggia per seguire la squadra.

Foggia, le dichiarazioni di Gallo

L'allenatore al termine del match ha analizzato la partita: “Dispiace uscire così, ai rigori, è stata una gara sicuramente difficile. Abbiamo anche avuto l’occasione per poterla vincere, però la lotteria dei rigori non ci ha premiato. Se ci è mancato qualcosa? I ragazzi hanno dato tutto, non ho da rimproverargli nulla: purtroppo quando vai ai rigori è così. Sapevamo che la partita sarebbe stata lunga e difficile, conosciamo il valore della Juve. Hanno preso campo e sono stati bravi, dopo un secondo gol pazzesco e noi siamo andati in difficoltà". L'allenatore ha poi rivolto un elogio a Huijsen: "Un ragazzo di grande prospetto. Ha fatto un tiro irripetibile. Se la Juve lo ha preso è perché ci crede". A proposito di progetto Juve, Gallo ha espresso il suo parere sulla seconda squadra: "Un qualcosa di formativo. Fare più campionati da professionisti li forma in maniera corretta per fare poi i calciatori, una scelta giusta". Conclude con un applauso ai propri tifosi: "Abbiamo giocato in casa, sembrava di essere a Foggia, li ringraziamo ancora, hanno tifato per tutta la partita e mi dispiace non avergli dato la soddisfazione che meritavano"