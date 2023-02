Con Huijsen la Juve blinda il futuro

Oltre De Ligt

Dopo De Ligt, un altro centrale olandese è destinato a diventare una colonna della difesa bianconera: a 17 anni, alto 1.95, Huijsen è già un titolare e un punto di forza della Juventus Next Gen in Serie C. E l'idea, come aveva confermato il padre nei giorni scorsi, è di inserire gradualmente il giocatore in prima squadra: con Allegri ha già debuttato in amichevole. Seguirà perciò il percorso di altri suoi compagni che sono passati dalla Next Gen al posto in prima squadra: l'ultimo è stato Sam Iling Junior, ma prima di lui ci sono stati i vari Soulé, Miretti, Fagioli.





A caccia della finale

Huijsen sta vivendo una stagione da protagonista nella Next Gen di Brambilla e domani, ad Alessandria, andrà alla ricerca della finale di Coppa Italia di categoria nella sfida con il Foggia, finita all'andata con la vittoria dei rossoneri per 2-1.