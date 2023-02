La Reggiana vince a Cesena e ipoteca la promozione in Serie B

La Reggiana ha ipotecato la promozione in Serie B aggiudicandosi lo scontro al vertice con il Cesena nel girone B di Serie C . Nel posticipo della ventottesima giornata di campionato , pesantissimo successo in trasferta degli uomini di Aimo Diana , a bersaglio al 40' con Nasti e all'84' con Varela Djamanca . Al 92' ha accorciato le distanze Mustacchio , ma non è bastato ai bianconeri per evitare di scivolare a 7 punti dal primo posto in classifica , sempre più saldamente occupato dalla Reggia .

La Reggia vince davanti a un pubblico da record: più spettatori in Lega Pro solo per Juventus Next Gen-Mantova

Un successo cruciale, sotto gli occhi del neo-presidente della Lega Pro Matteo Marani e di un pubblico da record, per quanto riguarda il girone B, con 17.137 tifosi sugli spalti (il record stagionale il Lega Pro è della Juventus Next Gen, che all'Allianz Stadium contro il Mantova ha giocato davanti a 28.572 spettatori). A dieci giornate dalla fine del campionato la Reggiana ha la possibilità di cancellare l'amarezza per aver gettato alle ortiche il ritorno in cadetteria nella scorsa stagione incassando la strepitosa rimonta del Modena e venendo eleminata ai quarti di finale dei playoff dalla FeralpiSalò. Proprio quell'esperienza, suggerisce, però, di non abbassare la guardia e a non dare nulla per scontato.