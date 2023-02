Serie C, salta un altro allenatore: è ufficiale l'esonero

Salta un'altra panchina nel girone A di Lega Pro: Giuseppe Biava non è più l'allenatore dell'Albinoleffe. Dopo gli esoneri di Nicola Corrent e Massimo Paci, silurati rispettivamente dal Mantova e dalla Pro Vercelli in seguito alle sconfitte casalinghe con Vicenza (6-2) e Virtus Verona (3-0), a essere fatale all'ex difensore di Lazio e Genoa è stata una battuta d'arresto in trasferta: il 5-1 incassato dall'Arzignano Valchiampo sabato scorso, 18 febbraio.