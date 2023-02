Foggia, Canonico sulle dimissioni di Gallo: "Come Schettino, non ha la coscienza pulita'

Dopo le dimissioni a sorpresa presentate questa mattina da Gallo , il presidente del Foggia Canonico ha preso parola in conferenza stampa per spiegare i motivi di questa brusca seprazione. I rossoneri, a prescindere dall' eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus Next Gen , sono al quarto posto in campionato e vengono da un buon momento di forma.

Foggia, le dichiarazioni di Canonico

La conferenza stampa è iniziata con le parole del direttore sportivo Sapio: "L'accordo per il rinnovo di Gallo sarebbe scattato con il piazzamento nelle prime cinque posizioni. La richiesta economica però era troppo alta e non è stata rispettata". Il presidente Canonico non ha fatto giri di parole ed è stato molto diretto: "La società non può essere ostaggio di un allenatore. Questo gesto dimostra che Gallo non tiene al Foggia, non ha neanche salutato la squadra. Morto un papa se ne fa un altro. Sono rammaricato dal suo atteggiamento. Certo, capisco che uno considera l’aspetto economico rispetto alla piazza, ma si finisce prima il campionato e poi si va via. Quando uno scappa dalla città significa che non ha la coscienza pulita”.

Poi il patron dei rossoneri prosegue: “Forse l’organico del club l'ha messo in difficoltà. Quella si chiama personalità e a molti allenatori manca. L'ho preso che era in Azerbaigian e raccoglieva i cinesini da terra. Probabilmente gli abbiamo dato troppa importanza. Ha abbandonato la nave come Schettino per fatti legati ai soldi. Il suo discorso è egoistico, io non ho bisogno di quella gente. Servono persone coerenti”.