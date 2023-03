Reggiana, basta Kabashi per i tre punti: l’Entella risponde con un poker

Nelle parti alte della classifica Reggiana ed Entella rispondono presente con due vittorie. I granata però mantengono quattro punti di vantaggio sui liguri. Si ferma invece il Siena che non va oltre lo 0-0 contro l' Alessandria , che invece conquista un'importante punto in ottica salvezza.

Serie C, i risultati della 33^ giornata del girone B

Ai ragazzi di Diana basta un gol di Kabashi per battere la Torres. Discorso diverso per l'Entella, che invece cala il poker contro il San Donato, che aveva provato a riaprirla con il rigore di Russo, prima dello show finale di Zamparo e Favale. Tre punti fondamentali per la Vis Pesaro che vince di corto muso sul campo della Fermana, grazie al gol di Fedato. Vittorie esterne sia per l'Imolese contro il Montevarchi nella lotta salvezza sia per la Recanatese contro il Rimini, che grazie alla doppietta di Carpani riapre i giochi nella zona playoff. Show del Pontedera che ne segna addirittura quattro al Fiorenzuola: protagonista Nicastro con una tripletta. Nessun problema per il Gubbio contro la Lucchese. Solo un pari tra Olbia e Carrarese. A seguire tutti i risultati.