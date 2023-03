Eziolino Capuano e il Taranto, l'eccesso di corto muso: 1 gol e 11 punti

Il campionato di Lega Pro sta volgendo pian piano al termine: poco più di un mese per la conclusione della regular season, in attesa di play off e play out. Nel girone C la questione primo posto è ormai archiviata , con il Catanzaro che potrebbe festeggiare la promozione già questa domenica. Intanto si combatte per entrare nelle prime dieci della classe o salvarsi. In mezzo c'è il Taranto , quattordicesimo in classifica con 37 punti, a -4 dalla zona play off e a +3 dalla zona play out.

L'incredibile statistica del Taranto

La squadra allenata da Eziolino Capuano ha dato vita ad una statistica che ha dell'incredibile. Nelle ultime 13 partite, infatti, i rossoblu hanno ottenuto 11 punti. Tutto normale, se non fosse che i pugliesi sono riusciti ad ottenere questo bottino segnando appena 1 gol. In 13 apparizioni, infatti, il Taranto ha vinto solo contro il Latina per 1-0 lo scorso 5 febbraio. Per il resto ben 8 pareggi per 0-0 (contro Monopoli, Turris, Fidelis Andria, Gelbison, Juve Stabia, Audace Cerignola, Giugliano e Viterbese), poi 4 sconfitte senza mai andare in gol con Catanzaro, Foggia, Potenza e Picerno. Un dato fuori dal comune ma che ha comunque permesso alla squadra di Capuano di stare lontano dalle ultimissime posizioni di classifica restando comunque a vista per ciò che concerne la zona play off. Nell'ultimo post gara, quello con la Viterbese, dopo il pari a reti bianche il tecnico di Pescopagano ha così commentato: "Mi viene da ridere quando dicono che non tiriamo: abbiamo costruito quattro palle gol. Sono contento per la prestazione e per come abbiamo tenuto il campo, ma il risultato non rispecchia l'andamento della partita. Abbiamo fatto una grande gara, ma ci restiamo male perché torniamo a casa senza i 3 punti. Ci teniamo prestazione e risultato, ma sull'andamento della sfida sono arrabbiatissimo con i miei".