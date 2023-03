Il Foggia cade in casa con il Monterosi, Crotone fermato dal Latina

Pronti via con gli anticipi della 34^ giornata di Serie C e subito le prime sorprese. Il Latina ferma il Crotone, ormai certo del secondo posto. Giornata amara per il Foggia di Somma che esce sconfitto in casa contro il Monterosi , terzultimo in classifica. Il Trento rivede la luce e ottiene un ottimo pari contro la FeralpiSalò, capolista del gruppo.

Serie C, i risultati della 34^ giornata

Nel girone A il Renate ritorna alla vittoria contro il Padova dopo quattro giornate e si porta momentaneamente al sesto posto in classifica. Nel girone C i giochi in testa sono ormai chiusi con il primo e secondo posto e la lotta playoff e playout diventa ancora più interessante. La sorpresa Picerno non va oltre lo 0-0 contro la Gelbison, punto d'oro soprattutto per gli ospiti. Festival del gol tra il Giugliano e la Fidelis Andria nel 4 a 3 finale in rimonta grazie ai gol di Monica e Salvemini, altra occasione sprecata per gli ospiti in ottica salvezza. La Turris cala il tris contro il Messina. Termina 1 a 1 il match tra Viterbese e Audace Cerignola. Alle 17.30 in campo Potenza-Juve Stabia e Taranto-Avellino. Nel girone B si giocherà il match tra Rimini e Reggiana, sempre allo stesso orario. A seguire i risultati:

GIRONE A

Renate-Padova 2-0

Trento-FeralpiSalò 0-0

GIRONE B

Rimini-Reggiana 17.30

GIRONE C