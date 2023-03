Foggia, Somma si dimette: "Non sono più in grado di guidare questo gruppo"

Dopo la sconfitta interna contro il Monterosi , Somma ha deciso di dimettersi. L'allenatore del Foggia lo ha comunicato al termine del match, in conferenza stampa. Situazione che si complica ulteriormente per i rossoneri, dopo il caos Gallo-Canonico dello scorso mese.

Foggia, Somma si dimette: "Non riesco più a guidare il gruppo"

Queste le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza: "Sono qui a comunicarvi le dimissioni. Non c'è da fare nessuna analisi, le mie dimissioni sono irrevocabile. Mi dispiace avere deluso nuovamente i tifosi, ma non sono più in grado di guidare il gruppo. Inutile continuare questo percorso".

Foggia, le parole di Canonico

Il presidente del Foggia, Canonico, ha parlato in conferenza dopo le dimissioni di Somma: "Il mister si è dimesso, dobbiamo fermarci e riflettere. Sicuramente ci sarà una soluzione interna, è inutile continuare con qualcuno che arrivi dall’esterno. Sono arrabbiato per l’atteggiamento della squadra. Ho ascoltato il messaggio delle Curve e ne prendo atto. Il prossimo anno ci sarà un’autogestione se qualcuno non rileverà il Foggia. Iscriverò la squadra per il prossimo anno ma ci sarà un’autogestione. Sono stanco di essere il capro espiatorio".