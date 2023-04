FeralpiSalò, è Serie B: il gol di Butic vale la storia

La FeralpiSalò ha conquistato per la prima volta la promozione in Serie B . Un vero e proprio miracolo sportivo per una squadra fondata solo nel 2009. Il gol di Butic contro la Triestina è valso l'aritmetica promozione della squadra di Stefano Vecchi . Un campionato giocato ad alto livello, mettendo in mostra idee e programmazione. Una caratteristica della squadra è che è composta quasi interamente da giocatori italiani: 24 su 25 (considerando anche Hergheligiu, che ha la cittadinanza italo-rumena). L'unico straniero è appunto Butic, che oggi ha segnato il gol vittoria.

Serie C, gli altri risultati della 37^ giornata

Nel girone A si sono giocate le altre partite dopo gli anticipi del giovedì della Juventus Next Gen e del Vicenza, che si affronteranno in finale di Coppa Italia. La Pro Vercelli ha vinto a Pordenone, riaprendo così le speranze per i playoff in vista della ultime due giornate. La Virtus Verona è tornata subito alla vittoria grazie al gol al 90' di Kristoffersen contro l'AlbinoLeffe. Ha vinto anche il Lecco, che si è portato così al secondo posto in classifica. Tre punti importanti anche quelli del Mantova, che trascinato da Bocalon ha superato il Renate. Nel girone C colpo dell'Audace Cerignola a Crotone, altra copertina in un campionato da sorpresa. Il Foggica di Delio Rossi ha calato il tris contro il Giugliano, altra sconfitta invece per l'Avellino in casa contro la Turris. Impresa del Taranto, che in dieci ha calato il tris contro il Pescara. A seguire tutti i risultati di oggi 8 aprile.

GIRONE A

Arzignano-Novara 1-1

Mantova-Renate 3-1

Piacenza-Pro Sesto 1-0

Trento-Padova 0-1

FeralpiSalò-Triestina 1-0

Lecco-Pro Patria 2-1

Pordenone-Pro Vercelli 0-1

Virtus Verona-AlbinoLeffe 2-1

GIRONE C