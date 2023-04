Juve Next Gen, colpo playoff: Cerri stende il Sangiuliano

Colpo playoff della Juventus Next Gen , che vince in trasferta contro il Sangiuliano e irrompe momentaneamente in zona spareggi promozione . Nella terzultima giornata del girone A di Lega Pro, decisivo il gol all'8' di Cerri .

Sangiuliano-Juve Next Gen 0-1, decide Cerri: ora testa al Vicenza

Allo stadio "Ferruccio" di Seregno ha deciso il terzo gol in campionato dell'attaccante classe 2003, che fa così lievatare il suo bottino di marcature stagionali a quota 4 tenendo conto anche della rete messa a segno Padova nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. In attesa di un'altra gara di ritorno in Coppa, ovviamente la finale con il Vicenza in programma al "Menti" il prossimo 11 aprile (ore 20:30, diretta testuale su TuttoSport.com), endovena una bella iniezione di fiducia per gli uonini di Brambilla, che hanno chiuso la striscia sconfitte consecutive impinendosi dopo tre battute d'arresto di fila. Ora testa ai biancorossi in attesa dei risultati delle altre e con gli occhi rivolti a Pergolettese-Vicenza per studiare gli avversari e capire come verranno gestiti attraverso il turnover.