Caso Pergolettese-Triestina, la risposta del Piacenza: “Tuteliamo il club”

Il presidente della Pergolettese, Cesare Fogliazza, ha presentato un esposto alla Procura federale prima dell'ultimo match di campionato contro la Triestina, vinto dagli ospiti 2-1 grazie a due gol nel finale. In questo modo i biancorossi hanno evitato la retrocessione diretta in Serie D. Il club di Crema si è tutelato e dichiarato estraneo ai fatti. Ora potrebbe riaprirsi una piccola speranza per il Piacenza, che a causa di questo risultato non è riuscita a centrare i playout. Il club avrebbe riconvocato tutti i giocatori, che erano stati precedentemente lasciati liberi, per prepararsi ad eventuali colpi di scena.