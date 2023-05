Contestazione Foggia, il presidente Canonico: “Violenza inaccettabile”

Il Foggia sta vivendo delle ore molto calde dopo la sconfitta per 4-1 contro il Cerignola nel match d'andata della fase Nazionale dei playoff di Serie C. La squadra al rientro in città è stata presa di mira. Alcuni tifosi infatti hanno contestato duramente la formazione di Delio Rossi. Così, il pullman del club è stato preso d’assalto con pietre, fumogeni e bastoni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che sono riuscite a placare gli animi. Gli inquirenti hanno già iniziato le indagini per identificare i responsabili. Il patron dei rossoneri, Canonico, ha emesso un comunicato per rispondere in merito alla vicenda.