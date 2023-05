Playoff Serie C, gli accoppiamenti del primo turno della fase Nazionale

La Serie C, dopo aver vissuto la doppia giornata dei playout, sta continuando con il programma per quanto riguarda la promozione in Serie B. Quale sarà la squadra che raggiungerà Reggiana, Catanzaro e FeralpiSalò? Ancora è presto per dirlo, ma i playoff stanno entrando sempre più nel vivo. Dopo la fase a gironi è tempo di entrare in quella Nazionale dove entrano in gioco anche le quarte in classifica. La Lega con una nota ufficiale ha diramato gli accoppiamenti del primo turno.